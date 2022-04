Sonic: il Dr Robotnik non sarà sostituito da un altro attore, se Jim Carrey dovesse ritirarsi

Jim Carrey ha annunciato che potrebbe ritirarsi dalla recitazione dopo Sonic 2 - Il film. Considerando che sono già in moto i piani per Sonic 3 - Il film, quali potrebbero essere le conseguenze per la pellicola? I produttori Neal H. Moritz & Toby Ascher hanno recentemente confermato che il Dr. Robotnik di Carrey non sarà sostituito con un altro attore, se Carrey deciderà effettivamente di ritirarsi.

Ascher ha detto a IGN USA: "Jim Carrey è sempre un membro della famiglia Sonic. E avrà sempre un posto in questi film e show televisivi fino a quando vorrà essere presente. Amiamo Jim ed è così speciale. Quello che fa con Robotnik è così incredibile. Lo ameremo finché vorrà essere lì con noi". Moritz ha aggiunto: "Ho la sensazione che ami Robotnik così tanto che non credo che sarà in grado di allontanarsi da lui".

Il poster di Sonic 2 - Il film

L'intervistatore fa poi notare che Carrey lascerebbe un grande vuoto da riempire se decidesse veramente di allontanarsi dal progetto, e Moritz ha risposto che non proverebbero a sostituirlo con qualcun altro.

Se Carrey dovesse proseguire con i suoi piani di ritiro o anche solo prendersi una pausa dalla recitazione, è credibile che il prossimo film di Sonic possa includere un altro cattivo al posto di Robotnik.

Carrey ha rivelato di essere "abbastanza serio" riguardo al ritiro dall'attività. "Dipende. Se gli angeli portano una sorta di sceneggiatura scritta con inchiostro dorato che mi spinge a pensare che sia un prodotto che la gente deve assolutamente vedere, potrei continuare su questa strada, ma mi sto prendendo una pausa", ha detto Carrey.

Ecco infine la nostra recensione di Sonic 2.