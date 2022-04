LEGO Super Mario: trailer annuncia Lego Peach, in arrivo in estate

LEGO Peach è un nuovo personaggio interattivo del mondo di LEGO Super Mario, in arrivo ad agosto 2022. L'annuncio è stato dato con un trailer, pubblicato da Nintendo e LEGO, che mostra il set in azione.

Per adesso il cosiddetto Starter Pack Avventure con Peach non ha ancora una data d'uscita fissata. Non se ne conosce nemmeno il prezzo, ma immaginiamo che sarà in linea con quello degli altri personaggi interattivi di LEGO Super Mario e che sarà acquistabile prima dal LEGO Store e poi in tutti gli altri negozi che vendono i prodotti della compagnia.

Insieme a Peach sono stati svelati altri pacchetti d'espansione di LEGO Super Mario, tra i quali il castello di Peach, con un minaccioso Bowser annesso, uno dedicato a Yoshi e altri ancora.

Il filmato, che trovate in testa alla notizia, è incentrato su Peach e la mostra mentre interagisce con i nuovi set, ovviamente guidata dalle mani di una bambina.