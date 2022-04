UNO: trailer del DLC ispirato ad Assassin's Creed Valhalla, ecco il cross-over ora disponibile

Ubisoft ha annunciato, tramite un trailer che potete vedere qui sopra, un nuovo DLC di UNO, basato su Assassin's Creed Valhalla. Il cross-over è disponibile da oggi, 7 aprile 2022.

Il DLC Valhalla di UNO renderà il tavolo da gioco cruciale per il gameplay. Sarà possibile viaggiare all'interno di una mappa, raccogliere risorse per sbloccare capacità esclusive e, con un numero sufficiente di risorse, potremo combattere contro un singolo avversario per rallentarlo o sbloccare un'abilità passiva ispirata alle navi vichinghe per scartare più carte in un colpo solo.

Inoltre, ci saranno una serie di eventi casuali che cambieranno le carte in tavola (scusate la battuta) durante il gameplay di UNO. Ad esempio, "Gloria riottenuta" permetterà ai giocatori di ottenere risorse pari a quelle del giocatore più ricco, mentre i Raid permetteranno di rubare risorse agli altri giocatori. Eivor - protagonista di Assassin's Creed Valhalla - può usare una carta Raven unica per viaggiare all'area che più preferisce e ottenerne le ricompense.

Il DLC costa cinque euro circa ed è disponibile per PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Diteci, cosa ne pensate di questo DLC per UNO a tema Assassin's Creed Valhalla? Vi interessa?