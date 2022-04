Meta sta creando la propria valuta, nota come Zuck Buck, per un report

Meta, la società che possiede Facebook e Instagram, ha apparentemente piani per introdurre la propria valuta digitale in-app che i dipendenti hanno iniziato a chiamare 'Zuck Bucks'. L'azienda starebbe lavorando su diversi progetti finanziari come un'offerta di prestiti per le piccole imprese e l'integrazione di NFT su Facebook.

Secondo un rapporto del Financial Times, gli Zuck Bucks, che prendono il nome dal fondatore e CEO di Meta Mark Zuckerberg, non saranno una criptovaluta che funziona fuori dalla blockchain. Sarà un token in-app controllato centralmente, ovvero come le tipiche valute in-game.

Funzionerebbero ad esempio come i Facebook Credits, ovvero la moneta virtuale utilizzata per comprare elementi in-game in FarmVille. Facebook ha chiuso Facebook Credits nel 2013 dopo che è stato ritenuto troppo costoso da mantenere.

Il logo di Meta

Meta sta esaminando anche "i social token", che possono essere assegnati agli utenti che danno "contributi significativi ai gruppi di Facebook", come ricompensa. Secondo i documenti interni, l'idea è che agli utenti che creano contenuti credibili possono essere donati gettoni come pagamento, permettendo a Meta di allontanarsi dall'essere un moderatore di contenuti e dando alle comunità di Facebook più potere nel moderare se stessa. Le "Creator coins" sono invece un'altra moneta digitale, in questo caso legata a specifici influencer su Instagram.

In altre parole, Meta sta esplorando varie direzioni legate a monete, valute e non solo. Voi cosa ne pensate?