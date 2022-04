The Quarry ha una "Movie Mode" senza gameplay

Nell'ultima anteprima di IGN di The Quarry, il nuovo horror con forte accento sulla narrazione di Supermassive Games, sono stati svelati ulteriori dettagli su una particolare modalità presente nel gioco chiamata Movie Mode, che permette ai giocatori di vivere l'esperienza come se fosse un vero e proprio film, eliminando dall'equazione qualsiasi meccanica di gameplay.

Stando a quanto spiegato dalla redazione di IGN, in questa modalità non è presente nessun elemento di gameplay e una volta avviato il gioco dovremo semplicemente scegliere l'opzione "tutti vivono" o "tutti muoiono", a seconda del nostro mood. Una volta fatto, potremo benissimo spegnere il controller, rilassarci e vivere l'esperienza di The Quarry come se fosse un film, senza che sia necessario un nostro intervento diretto.

The Quarry, immagine ufficiale

Nel caso in cui però vogliate avere maggiore controllo sulla narrazione è disponibile l'opzione "Director's Chair", grazie alla quale è possibile scegliere tra vari preset comportamentali che i protagonisti di The Quarry adotteranno durante il corso del gioco. Ad esempio, potremo decidere se Nick si comporterà in maniera "composta" o "agitata" nelle situazioni di pericolo o se Laura nelle conversazioni sarà "comprensiva" o "incoerente", andando così a creare situazioni e storie uniche ogni volta.

Vi ricordiamo che The Quarry sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 10 giugno 2022. Di recente IGN ha pubblicato anche un video gameplay di 30 minuti del nuovo gioco di Supermassive Games.