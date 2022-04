The Quarry: video mostra trenta minuti di gameplay di quello che avrebbe potuto essere Until Dawn 2

Dopo aver guardato il video di The Quarry pubblicato da IGN.com, in cui sono visibili circa trenta minuti di gameplay, viene da pensare che sarebbe facilmente potuto essere Until Dawn 2, essendo sviluppato da Supermassive Games e avendo uno stile generale in linea con quello del primo capitolo del franchise di Sony.

Naturalmente sappiamo che si tratta di una nuova proprietà intellettuale di Supermassive che non ha niente a che vedere con l'altra, ma alcuni richiami sono davvero forti.

Il filmato inizia con due dei protagonisti dell'avventura che stanno attraversando un bosco in auto e finiscono fuori strada. Il gameplay sembra essere fatto di interazioni abbastanza rapide e di sequenze esplorative. C'è anche una lunga sequenza di dialogo con un personaggio che sembra essere abbastanza importante nell'economia della storia: un poliziotto decisamente inquietante.

Comunque sia, i due riescono a ripartire e a raggiungere un hotel, ancora più inquietante del bosco, dove accadono degli strani fatti. Diciamo che il video si conclude quando sembra iniziare il vero orrore, di cui non vi sveliamo niente. In effetti, se non volete avere anticipazioni, evitate di guardarlo, perché sostanzialmente sembra essere il prologo della storia.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che The Quarry sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 10 giugno 2022, con i preorder che sono già stati lanciati.