eNazionale FIFA22: gli azzurri ad un passo dalla qualifica, ma mancano le ultime decisive gare

Nella prima giornata di FIFAe Nations Series 2002 Play-Ins la eNazionale FIFA22, con la formazione guidata dal selezionatore Hollywood285 e composta da Obrun2002, Er_Caccia98 e Danipitbull33, ha totalizzato 17 punti, frutto di 5 vittorie, 2 pareggi e una sola sconfitta contro un'agguerrita formazione tedesca.

Italia che è virtualmente qualificata, in attesa dei match determinanti della giornata di oggi, essendo terza (su tre slot disponibili) in classifica Consistency, ovvero la classifica che somma tutte le prestazioni ai Play-Ins in questi mesi, dall'inizio della stagione. La eNazionale potrà qualificarsi in due modi: raggiungendo la vetta della classifica settimanale, attualmente occupata dalla Svezia, o rimanendo ancorata alle prime 3 posizioni in classifica Consistency.

Ecco entrambe le classifiche parziali:

Classifica Day 1 Match Week 4

Svezia (21 punti)

Italia (17 punti)

Portogallo (14 punti)

Spagna (14 punti)

Germania (11 punti)

Islanda (8 punti)

Estonia (3 punti)

Scozia (2 punti)

Classifica parziale Consistency Points

Svezia (660 punti)

Portogallo (660 punti)

Italia (640 punti)

Spagna (600 punti)

Germania (470 punti)

Scozia (390 punti)

Romania (350 punti)

Finlandia (300 punti)

Gli azzurri saranno in campo a partire dalle 17 sul canale Twitch della eNazionale, che potete trovare in cima a questa notizia.