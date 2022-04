Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 annunciato per PC, open beta la prossima settimana

Bandai Namco ha annunciato che Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2, free-to-play multiplayer a squadre di stampo action, arriverà su PC. Il gioco attualmente non ha una data di uscita precisa, ma il publisher giapponese ha promesso che sarà disponibile su Steam "presto". In compenso, dal 14 al 17 aprile e dal 21 al 24 aprile si svolgeranno due open beta, grazie alle quali potrete farvi un'idea sul gioco.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2 è stato pubblicato in occidente ad ottobre del 2019 per PS4 e successivamente a gennaio 2021 è arrivato anche su PS5. Si tratta di un action game con elementi tattici basato sulla celebre serie creata da Tomino, con mech da combattimento come protagonisti, che si sfidano in match 6 contro 6. Se volete saperne di più vi suggeriamo di leggere la nostra recensione della versione PS4 di Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2.

Mobile Suit Gundam: Battle Operation 2

Durante la prima sessione della beta sarà possibile giocare nelle fasce orarie 01:00 - 04:00 e 06:00 - 09:00 dal 15 al 17 aprile. La seconda sessione invece si svolgerà dalle 02:00 del 22 aprile allle 17:00 del 24 aprile. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di visitare la pagina Steam ufficiale del gioco. Sono stati inoltre resi noti i requisiti di sistema per PC minimi e consigliati, che riportiamo di seguito:

Minimi

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 3500X

: Intel Core i7-8700, AMD Ryzen 5 3500X Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : GeForce GTX 970, Radeon RX 590

: GeForce GTX 970, Radeon RX 590 DirectX: Versione 11

Consigliati