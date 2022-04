Returnal: il capo di Housemarque spera di trovare un nuovo pubblico grazie a PS Plus

Ilari Kuittinen - managing director di Housemarque - ha spiegato che la sua speranza è che Returnal riesca a trovare un nuovo pubblico grazie a PS Plus. L'informazione è stata data durante la serata dei BAFTA 2022, durante la quale il gioco è stato premiato come Game of the Year.

Kuittinen ha affermato che "come sapete, è passato un po' dalla pubblicazione. E sappiamo che le persone che sottoscrivono abbonamenti giocano molto". Il director spera che i giocatori PlayStation "osino provare" Returnal. "Non ci sono costi segreti, se ti piace, è facile immergersi nel gioco. Sony prende decisioni sagge, come ad esempio finanziare questo gioco. Hanno iniziato a finanziare questo gioco cinque anni fa, hanno corso un rischio".

Per quanto riguarda il tipo di influenza che Returnal ha avuto sul DNA di Housemarque, il lead designer Henri Mustonen ha detto: "Il gameplay viene sempre prima. Quindi vogliamo sempre che il gameplay e l'attenzione ai sistemi di gioco siano in primo piano. Ovviamente, vogliamo che le due parti si fondano sempre di più andando avanti".

Returnal

Ha aggiunto che Returnal ha fatto "salti enormi" per "rendere [la narrazione] una parte centrale dell'esperienza". Il designer narrativo Eevi Korhonen ha anche parlato dell'importanza della storia nel gioco e di come questo potrebbe influenzare il futuro del team.

"Vogliamo sicuramente continuare a fare di più, penso che abbiamo realizzato qualcosa di veramente unico ed eccitante con Returnal. Ma pensiamo ancora che ci sia molto di più da esplorare", ha detto. "Sono entusiasta di vedere cosa potremo fare e cosa potrebbero fare gli altri con questo tipo di narrazione che non è così lineare, che non è così guidata."

