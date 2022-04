Tomb Raider, Rihanna Pratchett vorrebbe una Lara in piena forma, slegata dal padre

Con il nuovo Tomb Raider praticamente annunciato in via ufficiale da Crystal Dynamics, sebbene ancora non proprio presentato in maniera effettiva, spuntano anche le prime considerazioni specifiche, con l'autrice Rihanna Pratchett che, per esempio, vorrebbe vedere una nuova storia slegata dai problemi paterni della protagonista, nonostante abbia anche precisato che non sta lavorando al nuovo capitolo.

Non è la prima volta che la Patchett - lei stessa figlia d'arte, essendo figlia del grande Terry Pratchett - manifesta una certa insofferenza per l'ingombranza delle dimensioni assunte dalla figura del padre di Lara Croft, visto che solo qualche tempo fa aveva già riferito che non avrebbe voluto dare così tanta attenzione al padre della protagonista, anche nei capitoli precedenti che sono stati costruiti sulla sua sceneggiatura.

In occasione dell'annuncio di un nuovo Tomb Raider, avvenuto nei giorni scorsi con la presentazione di Unreal Engine 5, che sarà alla base del gioco di Crystal Dynamics, la Pratchett è dunque tornata sull'argomento: "Ci siamo divertiti molto a far evolvere il suo personaggio, dunque vorrei magari vederla più libera dai problemi legati al padre", ha affermato la scrittrice durante la serata dei premi BAFTA.

Tomb Raider, la nuova Lara Croft di Shadow of the Tomb Raider

"Mi piace vederla combattere liberamente e anche trovare delle gioie personali in quello che fa, perché quando abbiamo iniziato a scrivere il reboot, era davvero sulla strada per diventare una tomb rider. Era una sorta di proto-Tomb Raider e tutti i tratti che normalmente leghiamo a quel personaggio, come il coraggio e le sue risorse, iniziavano ad arrivare in superficie".

La Pratchett vorrebbe ora vedere una Lara Croft nel pieno della sua forma: "Vorrei vederla arrivare a compimento e dire anche quelle tipiche battute carismatiche che avrei voluto scrivere per lei, ma che non ho potuto fare, perché non era ancora arrivata nella fase giusta dell'evoluzione". In ogni caso, "Penso che la trilogia sia stata accolta bene dai fan", ha aggiunto, "dunque sarà interessante vedere cosa succederà dopo".