The Boys: la Stagione 3 è così "strana" che Chace Crawford ha paura che non troverà più lavoro

The Boys, la serie TV di Amazon, è in attesa della terza stagione. Non sappiamo come sarà, per ora, ma secondo l'attore Chace Crawford - che interpreta The Deep - sarà molto "strana", al punto tale da mettere a rischio le sue possibilità di lavorare in futuro.

Crawford, parlando con EW all'annuale SXSW Festival, ha affermato: "Non posso dare troppi dettagli", ma ha affermato che The Boys Stagione 3 è "strano". Jensen Ackles, altro attore della serie, ha affermato: "Ricordo di aver letto quella roba nella sceneggiatura e tu [ndr, Chace] mi ha inviato un messaggio. Dovrei andare a cercarlo ma era qualcosa del tipo 'Non penso che sarò in grado di lavorare dopo questa cosa'." Crawford ha poi detto: "Penso di averlo scritto".

Chace Crawford in The Boys

Purtroppo non abbiamo idea di cosa stiano parlando gli attori di The Boys Stagione 3. La serie segue un gruppo di vigilanti che cercano di distruggere i Sette, supereroi corrotti che sono sovvenzionati dalla compagnia Vought International.

Sappiamo per certo che la Stagione 3 sarà sopra le righe ed estrema sotto vari punti di vista. Ad esempio, il trailer è stato segnalato 20 milioni di volte come inappropriato dagli utenti: un primo forte indizio di quanto la serie sarà in grado di sconvolgere gli spettatori.