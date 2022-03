The Boys Stagione 3: trailer segnalato 20 milioni di volte come inappropriato dagli utenti

Amazon ha pubblicato da poco per un nuovo teaser trailer di The Boys Stagione 3. Il video è violento e un po' assurdo e, per questo motivo, gli spettatori lo hanno segnalato come inappropriato, per un totale di oltre 20 milioni di volte.

L'informazione proviene dall'account Twitter di The Boys. Come potete vedere, viene precisato che il trailer è stato segnalato per i propri contenuti un totale di 20.093.031 volte (numero condiviso il 19 marzo, probabilmente ora sarà cresciuto). L'account Twitter scrive: "Tutti si stanno lamentando del fatto che il teaser della stagione 3 è "profondamente squilibrato" e si chiedono "che cazzo abbiamo appena visto?".

L'account segnala anche in modo ironico che il trailer è stato guardato dall'admin dell'account Twitter 603 volte, che anche Seth Rogen l'ha visto e che Taika Waititi ha affermato "Fokk Yeeeaas", che supponiamo non sia necessario tradurre.

Pare quindi che il pubblico sia rimasto impressionato (anche troppo) dal trailer di The Boys Stagione 3, che potete vedere voi stessi qui.

Jack Quaid (Hughie Campbell in The Boys) ha affermato che questa stagione è la sua preferita finora. "Penso che questa stagione sia la migliore finora", ha detto Quaid. "Sono molto di parte, ovviamente, ma è una stagione ancora più incasinata di quelle che abbiamo fatto finora. Ci sono un sacco di quei momenti incasinati caratteristici dei The Boys. Penso che approcciamo molti nuovi temi. Penso che vedrete i nostri personaggi in posti che non avete mai visto prima. Sono così entusiasta che la gente lo veda. Sarà fantastico... Non so cos'altro dire oltre al fatto che penso di essermi divertito di più a girare questa stagione rispetto alle altre perché tutti gli attori e la troupe sono una grande, enorme famiglia."