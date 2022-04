The Rising of the Shield Hero, il cosplay di Raphtalia di Helly Valentine è carinissimo

Helly Valentine ha dedicato il suo ultimo cosplay a Raphtalia, il celebre personaggio di The Rising of the Shield Hero, l'anime tratto dalla light novel scritta da Aneko Yusagi e illustrata da Minami Seira.

Disponibile anche in Italia in versione sottotitolata su Crunchyroll, la piattaforma streaming acquistata da Sony l'anno scorso per 1,18 miliardi di dollari, la serie racconta le avventure di un otaku che si ritrova proiettato in un mondo fantasy sull'orlo della distruzione.

Il personaggio di Raphtalia, interpretato in quest'occasione dalla modella russa, è una tanuki ridotta in schiavitù che viene comprata dal protagonista, Naofumi Iwatani, perché possa aiutarlo nella missione di salvare il mondo.

Sotto la guida dell'eroe, Raphtalia diventa un'abile spadaccina. Helly ha voluto però rappresentarla come una ragazza sensuale ma introversa, piuttosto che come una guerriera.