Monster Hunter Rise: Sunbreak, Capcom svela due nuovi personaggi e contenuti in video

Capcom ha effettuato una nuova presentazione in livestream su Monster Hunter Rise: Sunbreak, dalla quale sono emersi due nuovi personaggi e alcune altre caratteristiche della maxi-espansione per l'action RPG su PC e Nintendo Switch.

Dopo il video che ha mostrato le armature del Grado Maestro di alcuni mostri, assistiamo dunque alla presentazione di altri due personaggi da aggiungere al cast di Monster Hunter Rise: Sunbreak, che potete vedere anche nel tweet ufficiale riportato qui sotto.



Come descritto nel messaggio, l'elegante Dame Luchika è specializzata nell'artiglieria a lungo raggio, mentre Sir Jae predilige armi per il combattimento corpo a corpo, rappresentando dunque due approcci opposti alla battaglia e offrendo ulteriori possibilità di scelta al giocatore.

Veniamo inoltre a sapere che, nella versione occidentale, Jae è doppiato da Griffin Burns, già sentito come voce di Childe in Genshin Impact e vari altri personaggi in anime, mentre Karen Strassman sarà la voce di Luchika.

Monster Hunter Rise: Sunbreak è una maxi-espansione con data di uscita fissata per il 30 giugno 2022, che porterà con sé nuove storie, nuove quest e ovviamente nuovi mostri da cacciare, all'interno di ulteriori ambientazioni che arricchiscono in maniera sostanziale il mondo di gioco.

"Riunitevi con i Cavalieri dell'Ordine Reale e fronteggiate le più grandi minacce viste finora: Garangolm, Lunagaron e Malzeno!", si legge nella sinossi ufficiale dell'espansione da parte di Capcom. Per saperne di più, vi rimandiamo all'anteprima su Monster Hunter Rise: Sunbreak.