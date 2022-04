Demon Slayer: il cosplay di Daki di xenon_ne è affascinante e pericoloso allo stesso tempo

Demon Slayer è una delle opere più apprezzate degli ultimi anni, con la trasposizione animata che ha accresciuto ulteriormente la popolarità del manga di Koyoharu Gotōge. Per ingannare l'attesa che ci separa dalla Stagione 3, ecco un cosplay di Daki, il demone del quartiere dei piaceri che prende vita grazie a xenon_ne.

Come membro delle Lune Crescenti, Daki è uno dei demoni più pericolosi in assoluto, specialmente quando combatte assieme al fratello maggiore Gyutaro. La sua zona di caccia è il quartiere dei piaceri di Yoshiwara, dove assumendo le sembianze di una avvenente Oiran, divora gli abitanti del distretto indisturbata.

xenon_ne si ispira alla forma completa di Daki, dunque con i capelli bianchi e le fasce di kimono che le spuntano dal corpo, che utilizza come lame flessibili e per intrappolare le sue vittime. Il cosplay è senza dubbio ben riuscito, con il costume che è stato riprodotto fedelmente in ogni dettaglio ed esalta l'avvenenza del demone, proprio come il personaggio originale.

Se siete in cerca di altri cosplay, vi suggeriamo quello di Marin da My Dress-Up Darling in versione Shizuku firmato Roxanne Kho. Non possiamo non menzionare poi anche il cosplay di Faye Valentine da Cowboy Bebop di tayvix e il cosplay di Raphtalia da The Rising of the Shield Hero di Helly Valentine.