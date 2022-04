FromSoftware: i migliori e i peggiori giochi dello sviluppatore

FromSoftware, però, ha una lunga storia e non è arrivata a Elden Ring per caso o all'improvviso. Prima di esso vi sono stati molteplici giochi di successo, ma anche alcuni passi falsi. In questo nostro articolo vogliamo quindi indicarvi quelli che a nostro parere sono stati gli alti e i bassi del team, proponendo una classifica dei migliori e peggiori giochi di FromSoftware .

FromSoftware è sulla bocca di tutti in questo momento. Sia chiaro, non era certo un team di sviluppo sconosciuto negli ultimi anni, ma alle volte noi appassionati tendiamo a dimenticare che internet è bravo a creare delle nicchie e a convincerle che l'argomento del quale sono appassionate sia noto e discusso regolarmente da "tutti". Per molti, però, FromSoftware era solo un nome tra molti. Ora, invece, la compagnia giapponese ha veramente raggiunto il largo pubblico, ovviamente grazie a Elden Ring , che in pochi giorni ha piazzato 12 milioni di unità vendute ed è divenuto uno dei più giocati su YouTube e Twitch.

I peggiori giochi di FromSoftware

Partiamo dal basso, da quei giochi che in un passato alle volte non troppo lontano hanno deluse le aspettative dei giocatori, vuoi per problemi tecnici, per gameplay poco ispirati o semplicemente perché non erano divertenti.

Posizione cinque: Eco Night Beyond

Eco Night Beyond

Partiamo con una delle opere più atipiche per la produzione di FromSoftware: Echo Night Beyond. Si tratta di un gioco di sopravvivenza horror ad ambientazione sci-fi. Una coppia di sposini diretti sulla Luna per la propria luna di miele ha un'incidente in una base spaziale, insieme al resto dei viaggiatori. Marito e moglie si dividono e molti altri passeggeri muoiono. I fantasmi di questi ultimi infestano quindi la base e il protagonista deve evitarli, purificando l'aria dalla nebbia spettrali per liberarsi dei nemici, che non possono essere affrontati in modo diretto.

Anche se non terribile, Echo Night Beyond è semplicemente un gioco poco interessante, con puzzle limitati, poche opzioni di combattimento ed esplorazione e fantasmi tutt'altro che spaventosi.

Posizione quattro: Kuon

Kuon

Rimaniamo in ambito horror con Kuon, un'avventura di sopravvivenza nella quale i giocatori devono esplorare la Fuhiwara Manor. In stile Resident Evil, il giocatore deve esplorare, con una visuale in terza persona a schermate fisse, alla ricerca di oggetti che gli permettano di avanzare nel gioco (un esempio, le classiche chiavi per le porte chiuse), camminando lentamente per non attirare i nemici e risolvendo puzzle. È possibile combattere, usando armi corpo a corpo o magie monouso.

Pur proponendo una trama e un'ambientazione interessanti, Kuon soffriva di un sistema di controllo estremamente scomodo e di meccaniche di combattimento poco soddisfacenti. Anche il design dei puzzle venne considerato datato. Kuon raccolse qualche fan, ma nel complesso si trattò di un gioco più che dimenticabile.

Posizione tre: Shadow Assault: Tenchu

Shadow Assault: Tenchu

Shadow Assault: Tenchu è un altro strano gioco di FromSoftware. La saga di Tenchu è molto amata, ma in questo caso la compagnia giapponese ha deciso di cambiare le carte in tavola, trasformando il gioco in una sorta di Bomberman furtivo con visuale dall'alto.

L'idea potrebbe forse risultare interessante per qualcuno, ma i difetti non mancano, a partire da una modalità single player poco interessante e soprattutto estremamente breve (tra le due e le tre ore). Vi è anche il multigiocatore, ma in questo caso la componente stealth della serie viene completamente abbandonata e il gioco diventa veramente una sorta di Bomberman caotico e tutt'altro che divertente.

Per certo, Shadow Assault: Tenchu non era ciò che i fan della saga speravano di giocare in questa esclusiva Xbox 360 del 2008, pubblicata unicamente in formato digitale.

Posizione due: Murakumo: Renegade Mech Pursuit

Murakumo: Renegade Mech Pursuit

Xbox non ha avuto un grande successo in Giappone, ma le vendite di Murakumo Renegade Mech Pursuit non sono certo state limitate solo dal suo essere un'esclusiva. Questo gioco di FromSoftware ha infatti ricevuto voti bassissimi dalla stampa specializzata.

In questa avventura, dei mecha dotati di coscienza si ribellano agli esseri umani e cercano di prendere il controllo nella città futuristica di Oliver Port. Un team di piloti deve quindi scontrarsi con questa nuova minaccia. Murakumo è un gioco graficamente deludente, con prestazioni scostanti, controlli scomodi e poco reattivi, il che è a dir poco problematico quando si sta giocando uno sparatutto che punta sulla velocità.

Murakumo Renegade Mech Pursuit è considerato da tutti il peggior gioco di mecha realizzato da FromSoftware.

Posizione uno: Steel Battalion: Heavy Armor

Siamo arrivati alla prima posizione, quella dedicata al peggior gioco mai realizzato da FromSoftware. Con un 38/100 di Metacritic, Steel Battalion: Heavy Armor è innegabilmente il gioco meno riuscito della software house. Non pensiate inoltre che si tratti di qualche vecchio gioco sconosciuto: Steel Battalion: Heavy Armor è stato pubblicato nel 2012 (dopo Dark Souls, per avere un punto di riferimento).

Steel Battalion: Heavy Armor ci mette in controllo di un carro armato bipede, da controllare all'interno di missioni dove è richiesto di distruggere obiettivi, eliminare nemici e difendere unità militari alleate. Le idee alla base del gioco potrebbero anche essere interessanti, ma ha un grande limite: il Kinect. L'avventura di FromSoftware è pensata per essere giocata con il sistema di controlli gestuali di Xbox 360, ma la maggior parte delle volte risulta impossibile eseguire azioni in modo preciso e rapido. Il tutto si traduce in un'esperienza frustrante, per tutti i motivi sbagliati.