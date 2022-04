Kingdom Hearts 4 e la maledizione di Final Fantasy Versus XIII

Chiunque apprezzi la serie Final Fantasy ha sicuramente seguito da vicino la tragica epopea di Final Fantasy Versus XIII: un progetto deragliato quasi subito dopo l'annuncio, a seguito di una serie di eventi a dir poco funesti e una lista quasi assurda di errori da parte del management di Square Enix nella gestione della cosiddetta Fabula Nova Cristallis. La storia è piuttosto lunga da descrivere nel dettaglio, quindi è il caso di riassumerne esclusivamente i punti salienti, che vedono il Versus XIII inizialmente annunciato in parallelo al capitolo principale con Lightning protagonista, e Tetsuya Nomura alle redini.

Per farla semplice, la volontà di Square di costruire il tutto con un motore interno e una serie d'inciampi organizzativi importanti - prevalentemente legati proprio a Final Fantasy XIII e al fatto che il team non riuscisse a gestire a dovere lo sviluppo del capitolo - hanno portato la "fantasy based on reality" inizialmente concettualizzata da Nomura a venir prima congelata e in seguito trasformata in ciò che sarebbe stato Final Fantasy XV, oltre che direttamente affidata ad Hajime Tabata a un certo punto. E per quanto quel gioco non sia perfetto, va riconosciuta a Tabata perlomeno la quasi miracolosa capacità di portare a termine un Final Fantasy funzionale in pieno "development hell", attorno a cui le paure della fanbase erano peraltro enormi dopo il XIII e i suoi seguiti.

Dal canto suo, Nomura non è rimasto con le mani in mano durante questo decennio oscuro di Square Enix: il director si è dedicato a vari progetti, portando a termine un paio di successi commerciali importanti come Final Fantasy VII Remake e Kingdom Hearts III (anche quelli con le loro belle beghe produttive, va precisato). Lo sviluppatore giapponese però di rado si è dimostrato un maestro della sottile ironia o delle frecciatine nascoste e perdere il controllo del Final Fantasy che desiderava creare è stato un boccone amaro da ingoiare, e ci sono poche dimostrazioni più cristalline della cosa di quanto fatto con il DLC di Kingdom Hearts III chiamato Re Mind.

Parliamoci chiaro, se presenti un personaggio di nome Yozora (cielo notturno), esteticamente identico a Noctis, con un video in macchina che mutua quello originale di presentazione del Versus XIII, e lo inserisci poi in un trailer titolato "Verum Rex", non stai facendo una fine critica a quanto fatto da Tabata e dal suo team... la tua è una dichiarazione a lettere cubitali che quanto uscito non si avvicina nemmeno lontanamente alla tua visione originale (e desideri che questa venga portata a termine).

Kingdom hearts IV: la palandrana nera. Abito ufficiale di qualunque antagonista della saga, forse

Beh, conflitti interni a Square Enix o meno legati a tutto questo casino - con tanto di Tabata che a un certo punto se ne è pure andato - ora Nomura potrebbe realmente ritirare fuori dal cilindro il suo concept per Final Fantasy, solo che l'avatar per la sua resurrezione stavolta è nientepopodimeno che la serie Kingdom Hearts.

Cerchiamo di capire il perchè in questo speciale intitolato Kingdom Hearts 4 e la maledizione di Final Fantasy Versus XIII.