Xbox Game Pass in regalo con Pringles: torna la promozione in Italia con Series S a tema

Le patatine Pringles tornano a regalare Xbox Game Pass anche in Italia, con una nuova promozione che prevede anche la possibilità di vincere una Xbox Series S a tema in edizione limitata, il tutto legato all'acquisto dei celebri "tubi" di Pringles.

Acquistando qualsiasi tubo di patatine Pringles dall'11 aprile 2022 fino ottobre 2022 si ottiene un mese di Xbox Game Pass Ultimate gratis, mentre la seconda fase della promozione prevede anche la partecipazione a un concorso per vincere una Xbox Series S a tema, caratterizzata da una particolare colorazione rossa che comprende anche il controller correlato.

Pringles e Xbox, nuovo concorso in Italia

È prevista la possibilità di accedere a soltanto un mese di Xbox Game Pass Ultimate gratis a persona e inoltre l'offerta è dedicata solo a coloro che non sono già abbonati al servizio o non lo sono stati in passato, dunque è valida solo per i nuovi abbonati al servizio Microsoft.

La fase 2 del concorso, come descritto nel regolamento specifico, richiede di effettuare una registrazione di un account Kellogg's o il login con quello che abbiamo già eventualmente registrato e l'inserimento di una foto dello scontrino di acquisto, oltre al codice di 19 cifre riferito al lotto riportato sul fondo del tubo di Pringles, per poter accedere al concorso per vincere Xbox Series S o il controller.

Non è la prima volta che avviene questa collaborazione, anche in Italia: in precedenza però l'offerta valeva per una settimana di Xbox Game Pass, in questo caso invece la proposta è molto più ricca, anche se il fatto che sia dedicata esclusivamente ai nuovi abbonati può limitare alquanto la fruizione.