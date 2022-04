Elden Ring è stato un successo grazie alla pandemia, dice il New York Times

Il grande successo di Elden Ring sarebbe dovuto al periodo in cui il gioco è stato lanciato e alla pandemia: lo sostiene un articolo pubblicato dal New York Times che non ha mancato di scatenare critiche sui social.

"Nessuno degli aspetti di Elden Ring si pone come piacevole per il pubblico, eppure il gioco - una collaborazione fra il creative director Hidetaka Miyazaki e l'autore de Il Trono di Spade, George R.R. Martin - punta a diventare il best seller dell'anno con 12 milioni di copie vendute nel mese di debutto", scrive Brian X. Chen.

"È difficile immaginare come Elden Ring potesse ottenere questa sorta di impronta culturale in qualsiasi altro momento storico. Nel terzo anno della pandemia, mentre le vaccinazioni aumentano e i casi di ospedalizzazione diminuiscono in alcune zone."

L'autore ha descritto un parallelismo fra le difficoltà legate alla pandemia e ai lockdown e il grado di sfida di Elden Ring, ma molti utenti non hanno accettato le considerazioni secondo cui il titolo di FromSoftware non avrebbe avuto lo stesso successo in un periodo differente.

Dalle colonne del Washington Post, Gene Park si è fatto portavoce di questo malumore criticando quella specifica parte dell'articolo e parlando di come lo straordinario successo di Elden Ring sia dovuto in realtà all'esperienza maturata nel tempo dal team di sviluppo e alla crescita del sottogenere dei soulslike, nonché ai tanti riconoscimenti internazionali che hanno premiato il gioco per le sue indiscutibili qualità.

"No, il successo di Elden Ring non è arrivato a sorpresa e di certo non ha nulla a che fare con la quarantena, i lockdown o il malessere esistenziale determinato dalla pandemia", ha scritto Park.

"Questo successo dipende piuttosto da come gli sviluppatori hanno lavorato per migliorare la loro formula negli ultimi undici anni, una formula che quando ingrana riesce a conquistare innegabilmente i giocatori. Elden Ring è un trionfo, una pietra miliare per l'industria videoludica: per questo bisogna ringraziare le persone che lo hanno creato e quelle che ci hanno giocato, non le circostanze."