The Sandbox: arrivano gli Slipknot e costituiscono il Knotverse, un metaverso dedicato

The Sandbox, uno dei metaversi più in vista del momento, ha annunciato una nuova collaborazione con la celebre band Slipknot per creare il Knotverse, ovvero un metaverso dedicato alla musica del gruppo tra esperienze, concerti, lifestyle e altri elementi tutti in linea con la band.

La collaborazione rappresenta la costruzione di una meta Web3 per tutti gli appassionati degli Slipknot, con una piattaforma online destinata ad ospitare diverse esperienze di vario tipo, tutte a tema musicale e con integrazioni social.

Slipknot, foto di gruppo della band

Non mancheranno, ovviamente, gli NFT dedicati, con possibilità di acquistare elementi unici all'interno dell'universo digitale.

Ci sarà comunque spazio per tanti tipi di esperienze, compresi anche mini-game e altri elementi tra concerti live, collaborazioni e possibilità di personalizzazione del proprio avatar e dello spazio digitale. Knotverse sarà collegato a Knotfest, che rappresenta il riferimento nell'ambito del classico internet per quanto riguarda la band, con uno spazio più ampio e variegato ma ugualmente curato e vivace.

"Quando ho iniziato a giocare Quake online nel 1999 e Minecraft nel 2011, mi sono trovato in un altro livello", ha affermato M. Shawn "clown" Crahan. "Ma a quel tempo non potevo avere Sid accanto, nello stesso luogo, non potevo offrire della visual art per i fan, tutto quello che potevo fare era giocare a quei giochi", ha riferito. "Stiamo ascoltando, stiamo osservando e andremo dove i nostri fan ci portano. E se non capite o se avete paura, sappiate che vi aiuteremo a riunire i fan tutti insieme, stiamo facendo questo per tutti noi e non vediamo l'ora di mostrarvi cosa abbiamo in serbo".

Knotverse sarà un po' una sorta di parco giochi per i fan, un'esperienza sandbox multievento e cangiante, supportata da The Sandbox in termini tecnologici e strutturali ma curata dagli Slipknot e dalla community a questi collegata.