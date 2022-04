Animali Fantastici - I Segreti di Silente, la recensione del nuovo film nel mondo di Harry Potter

I Segreti di Silente, in questo contesto, aveva il difficile compito di risanare l'intera serie, sia come qualità che come prestigio: c'è riuscito solamente in parte. È chiaro come sia stato costruito in modo tale che, non dovesse ottenere un successo adeguato, possa rappresentare sia un terzo episodio sia, allo stesso tempo, una sghemba conclusione della serie.

Trama e tematiche

Animali Fantastici - I Segreti di Silente: la stramba squadra che combatte Grindelwald

Al contrario di come si legge in alcune sinossi, I Segreti di Silente è ambientato poco tempo dopo il predecessore: siamo ancora negli anni '20. L'azione si svolge tra Hogwarts e Hogsmade, Berlino (si vede il Ministero Magico tedesco, molto elegante e tenebroso) e il Buthan, che ospita una sorta di "serbatoio magico", ed è un luogo importante per gli incantatori di tutto il pianeta. Si tratta di un film dalla forte impronta politica, che mostra come mai prima lo scenario magico internazionale, di cui deve essere eletto il capo: il ballottaggio è tra Liu e Santos (candidato cinese e brasiliano), ma sullo sfondo, tra golpe e ambigue seduzioni demagogiche, avanza l'ombra di Grindelwald. Che ha un piano per sabotare le elezioni e "ottenere lo scettro", un piano riguardante una bestia magica - introdotta nel Wizarding World con questo film - chiamata Qilin, capace di scrutare l'anima delle persone. Silente non può combattere direttamente il rivale (per via del patto di sangue stretto anni addietro), e Grindelwald ha la capacità di vedere stralci di futuro: per questo motivo il brillante mago britannico mette assieme una strana squadra per impedire a Grindelwald di raggiungere i suoi intenti, composta da Newt Scamander, dal fratello Theseus, dal babbano Jakob, da Yusuf Kama, da Bunty (assistente di Newt) e dalla piacevolissima professoressa Hicks.

Se la maggior parte degli Harry Potter possono essere considerati dei gialli ad ambientazione fantastica, è più difficile inquadrare i vari Animali Fantastici, e I Segreti di Silente non fa eccezione: immaginiamo che l'etichetta più adatta sia quella di spy story, ma gli spettatori conoscono fin dall'inizio qual è "l'idea" di Grindelwald, idea che viene combattuta da Silente con una teoria strana, definita di controvisione, che è incentrata su "il piano è non avere un piano". In sostanza lo spettatore, esattamente come i protagonisti, non attende altro che gli eventi si susseguano, con un atteggiamento fideistico nei confronti delle direttive di Silente. Non c'è un colpo di scena, non c'è quel momento - tanto diffuso in Harry Potter - in cui lo spettatore viene sorpreso, e trova una chiave di lettura a tutto ciò che era avvenuto prima. Esempio: una volta che scopriamo l'esistenza degli Horcrux, è un piacere ripercorrere ogni libro/film precedente tentando di capire quali possano essere, comprendendo meglio delle scene che, in passato, avevano un significato diverso o limitato (il diario di Tom Riddle, per citarne uno). Ecco, qui questo aspetto manca totalmente: rivedere I Segreti di Silente non aggiungerà niente alla comprensione dell'opera. Di cosa parla il film? Be', potremmo dire che le tematiche principali sono tre. La prima risiede, come già detto, nell'esplorazione del contesto politico del mondo magico. Una parte sicuramente riuscita, che tuttavia risulta debole nello snodo più importante: in sostanza, a un certo punto il Ministro tedesco decide di utilizzare il giudizio del Qilin - prassi ortodossa in antichità - piuttosto che le elezioni, per determinare il futuro capo della comunità magica. Non è un cambiamento da poco e il fatto che venga accettato passivamente, in una specie di "mondovisione", ci ha lasciato più di un dubbio. La seconda tematica riguarda l'identità di Credence, etichettato come Aurelius Silente (fratello di Albus) alla fine del secondo episodio: la risoluzione non contrasta col canon di Harry Potter, ma non è affatto brillante, anzi, tutt'altro. Non capiamo nemmeno l'utilità, a puro scopo narrativo, di rendere Credence un Silente: magari sarà chiaro nei prossimi capitoli. La terza tematica, e anche la più importante, è il rapporto tra Silente e Grindelwald: una relazione mai approfondita come in questo film, che risulta anche la componente più riuscita della pellicola (patto di sangue compreso, la cui risoluzione è stramba ma convincente). Jude Law (Silente) e Mikkelsen sono molto credibili assieme su schermo, e la solitudine del mago britannico, qui ancora "giovane" (tra i quaranta e i cinquant'anni), viene irrimediabilmente sancita in questo film.

Senza entrare nei dettagli della trama, il principale "segreto di Silente" è proprio la sua omosessualità: un fatto che gli appassionati di Harry Potter conoscevano da tempo, ma che non era mai stato palesato nei testi "ufficiali" dell'opera. C'era qualche vago indizio nei romanzi, con un Silente fin troppo incline a seguire le idee di Grindelwald, e c'era una forte allusione ne I Crimini di Grindelwald. Qui, finalmente, Silente si dichiara: per i fan appunto è una rivelazione scontata, ma non sarà così per tutti gli altri spettatori. Resta il fatto che è chiaramente un film scritto e pensato per chi conosce la saga, sostanzialmente incomprensibile per tutti gli altri, per cui si tratta di una rilevazione pesante, ma debole perché già nota al pubblico devoto.