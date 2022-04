Unreal Engine 5: cerchiamo di capire cosa ha annunciato Epic Games durante lo State of Unreal 2022

Durante un recente evento, chiamato State of Unreal 2022, Epic Games ha annunciato la disponibilità per tutti della versione 1.0 di Unreal Engine 5. Cosa cambia rispetto alla versione preview, che era accessibile in beta già da mesi? In realtà poco o nulla, in termini generali, ma molto in termini pratici. Il punto è che si tratta della prima versione dichiarata pronta per la produzione dei giochi. Non che siano mancati esempi di demo realizzate con la versione pre-lancio di Unreal Engine 5, come Matrix: Il risveglio o The Cavern, e lo stesso Fortnite ora è mosso dall'UE 5, ma diciamo che ora il software è più stabile e ha diversi miglioramenti rispetto alla versione preview, com'è naturale che sia.

Lumen e Nanite Unreal Engine 5 punta al fotorealismo Unreal Engine offre delle caratteristiche avanzatissime, che lo rendono il motore commerciale più potente del mondo. La versione 5 fa un ulteriore passo in avanti in tal senso, con l'inclusione di nuove tecnologie come Lumen, una soluzione per la global illumination considerata alternativa al ray tracing, perché di qualità elevata ma meno costosa in termini di prestazioni, e Nanite, un sistema di geometria virtualizzata che utilizza un nuovo formato per le mesh interne e una nuova tecnologia per eseguire il render di dettagli in scala pixel e di oggetti più complessi, considerando solo gli elementi che possono essere percepiti. Di base consente di utilizzare oggetti 3D più complessi e con un conteggio di triangoli più alto, senza sacrificare troppo le performance, con alcune operazioni che vengono gestite in automatico dal sistema, come il LOD (Level of Detail), che teoricamente non richiede più massicci interventi manuali, caratteristica molto comoda quando si importano oggetti con una conta poligonale molto elevata, come quelli realizzati tramite fotogrammetria. Riassumendo: maggiore qualità visiva per una maggiore velocità di produzione. Il sogno è ovviamente quello di poter utilizzare risorse di qualità cinematografica con i videogiochi e con i metaversi senza sacrificarle troppo, puntando al fotorealismo. In realtà Lumen e Nanite non sono una novità della versione 1.0 dell'Unreal Engine 5, visto che parliamo delle due tecnologie più utilizzate da Epic Game in ambito marketing sin dall'annuncio della nuova versione del motore, ma essendo tra le caratteristiche essenziali e più vistose dello stesso è naturale che l'attenzione si concentri su di loro. Insieme all'Unreal Engine 5 Epic Games ha rilasciato diverse risorse utili all'apprendimento del nuovo engine. Una di queste si chiama Lyra ed è un gioco vero e proprio, realizzato allo scopo di essere sezionato ed esaminato dagli sviluppatori in erba. Si tratta di uno sparatutto online fantascientifico che non offre granché in termini ludici, perché appunto non è pensato per giocare. Esaminandolo si vedono esempi di applicazione delle nuove tecnologie, Lumen e Nanite, nonché di come gestire il workflow in modo efficace, mettendo insieme tutti i pezzi che servono a produrre un videogioco. Altra demo rilasciata è quella di Matrix: Il Risveglio, pensata per esaminare il funzionamento delle nuove caratteristiche dedicate alla creazione di mondi aperti dell'Unreal Engine 5. Di base gli sviluppatori possono lavorare su singole sezioni dei loro mondi in modo più efficiente, caratteristica che pare sia piaciuta a CD Projekt Red, che la userà per il nuovo The Witcher.