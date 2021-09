Tomb Raider: Crystal Dinamics ha confermato che un nuovo titolo è in sviluppo

Crystal Dinamics ha di fatto confermato lo sviluppo di un nuovo titolo del franchise Tomb Raider, pur in modo indiretto. Che le avventure di Lara Croft non fossero finite con Shadow of the Tomb Raider era abbastanza scontato e da tempo si parla di un nuovo episodio. Ora però abbiamo la conferma da parte dello sviluppatore che qualcosa si sta muovendo.

L'informazione è stata data in un tweet di commento all'annuncio che Crystal Dinamics collaborerà con The Initiative per lo sviluppo di Perfect Dark, in cui è possibile leggere: "Siamo entusiasti di aggiungere Perfect Dark ai nostri progetti in sviluppo insieme a Marvel's Avengers e Tomb Raider."

Ora, difficilmente la citazione di Tomb Raider può essere un riferimento agli ultimi aggiornamenti di Shadow of the Tomb Raider o ad alcune piccole iniziative riguardanti il franchise di cui si è parlato recentemente. Molto più probabile che si tratti di un titolo completo vero e proprio. Naturalmente non se ne sa niente, visto che non è stato ancora né annunciato, né presentato, ma immaginiamo che presto ne sapremo di più.