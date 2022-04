The Witcher: CD Projekt spiega perché ha scelto l’Unreal Engine 5 per il prossimo gioco

In un video pubblicato su Twitter, Jason Slama, il nuovo director di The Witcher, ha spiegato i motivi per cui CD Projekt RED ha deciso di utilizzare l'Unreal Engine 5 per il prossimo gioco della serie al posto del REDengine, uno dei quali è la maggiore flessibilità offerta dal motore grafico di Epic Games.

Slama spiega che uno dei vantaggi di utilizzare l'Unreal Engine 5 è che c'è dietro un lavoro di ottimizzazione non indifferente da parte di Epic Games, cosa che torna utile nel realizzare un gioco open-world, dove le cose che possono andare storte è "esponenzialmente più alto".

"I giocatori possono andare dove vogliono in un open world. Possono gestire i contenuti nell'ordine che preferiscono, in teoria. Per permetterlo davvero hai bisogno di un ambiente davvero stabile in cui puoi essere in grado di apportare modifiche con un alto livello di sicurezza senza rompere altre 1.600 cose nel frattempo", ha affermato Slama.

Jakub Knapik, VFX e lighitning art director di CD Projekt, ha descritto l'Unreal Engine come "una cassetta degli attrezzi che ha molte funzionalità e molte soluzioni già presenti, che consentono ai team di provare semplicemente nuove cose. Il fatto che Unreal sia utilizzato da molti team nel mondo, significa che molte prospettive sono proiettate nella progettazione degli strumenti e questo aiuta a rendere lo sviluppo più agile".

Jason Lama ha raccontato anche un piccolo retroscena su come ha incominciato a interessarsi all'Unreal Engine 5. In una demo presentata lo scorso anno, veniva mostrato un villaggio in rovina, per certi versi simile a uno di quelli che si potrebbero vedere nel Velen di The Witcher. In particolare ad attirare l'attenzione del game director è stata un'insegna vista nella demo, che recitava "cercasi cacciatore di mostri", che sembrerebbe quasi un riferimento ai Witcher.

Rimanendo in tema, sono da poco iniziate le riprese della Stagione 3 della serie Netflix di The Witcher, ecco le prime foto dal set e la sinossi della trama.