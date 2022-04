Exoprimal: il gioco action di Capcom coi dinosauri tornerà a mostrarsi in estate

Exoprimal è stato una delle sorprese assolute del recente State of Play di Sony PlayStation, presentandosi come un bizzarro action di Capcom a base di dinosauri, ma dopo il primo trailer ci sarà spazio per una presentazione più completa nel corso della prossima estate.

Il publisher di Osaka, attraverso l'account Twitter ufficiale dedicato al gioco, ha fatto sapere che Exoprimal tornerà a mostrarsi durante l'estate e ulteriori dettagli e informazioni verranno diffusi in tale periodo, anche se non c'è ancora una tempistica precisa al riguardo.



Con la cancellazione dell'E3 2022, è probabile che il gioco rientri in una presentazione interamente dedicata a Capcom, forse all'interno della Summer Game Fest di Geoff Keighley che inizierà a giugno 2022 e proseguirà proprio durante l'estate.

Restiamo dunque in attesa di conoscere meglio questo particolare action game da parte di Capcom, che è stato presentato in occasione del recente State of Play di Sony PlayStation e che ha ingannato molti, sulle prime, per i suoi riferimenti a Dino Crisis, tanto che i fan di quest'ultimo si sono alquanto risentiti per l'annuncio in questione.

Ambientato nel 2043, il gioco vede il mondo in balia di invasioni di dinosauri che letteralmente piovono dal cielo, a causa di bizzarri portali dimensionali. Per combatterli, l'umanità ha sviluppato delle armature potenziate chiamate Exosuit, suddivise in varie specializzazioni come Assault, Tank e Support.

Componendo squadre da 5 giocatori, nelle partite ci si trova a dover fronteggiare l'invasione di dinosauri e al contempo competere anche con le squadre avversarie.