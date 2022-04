The Elder Scrolls Online: l’espansione Morrowind è ora gratis per tutti

ZeniMax Online Studios ha annunciato che ora l'espansione Morrowind di The Elder Scrolls Online è gratis per tutti i giocatori, in vista dell'uscita del prossimo corposo DLC dell'MMORPG.

Come leggiamo dal sito ufficiale del gioco, l'espansione è stata resa gratuita in modo tale che i giocatori possano mettersi in pari in vista dell'uscita di High Isle, il nuovo DLC in uscita a giugno. L'iniziativa è estesa a tutti i giocatori e attualmente non ha una data di scadenza precisa. ZeniMax Online parla di offerta valida per il "prossimo futuro", dunque se siete interessati vi consigliamo di approfittarne finché siete in tempo.

The Elder Scrolls Online: Morrowind

Tutti coloro in possesso di un account ESO otterranno l'accesso all'espansione Morrowind di The Elder Scrolls Online semplicemente loggando nel gioco. In caso contrario, basterà entrare nel Crown Store per riscattarla senza alcun costo aggiuntivo. Una volta fatto, il DLC sarà vostro per sempre, anche dopo la fine di questa iniziativa.

Grazie a questa espansione avrete accesso ai territori di Vvardenfell e tutta la storyline, inclusa la Halls of Fabrication Trial e la quest che fa da prologo all'espansione High Isle, di cui maggiori dettagli verranno svelati in futuro.