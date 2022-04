Black Desert è gratis su Steam, per un periodo di tempo limitato

Black Desert è attualmente scaricabile gratis su Steam, ovviamente in versione PC, per un periodo limitato di tempo ma destinato a rimanere nella libreria di chi lo riscatta all'interno di questa promozione, dunque rappresentando un vero e proprio gioco in regalo.

Potete ottenere Black Desert a questo indirizzo su Steam, semplicemente cliccando su "Aggiungi all'account". Non è peraltro la prima volta che accade con il titolo in questione, visto che era stato protagonista di iniziative analoghe anche in passato, ma rimane comunque un'occasione molto interessante per tutti coloro che non disdegnano di addentrarsi in un MMORPG decisamente ampio e complesso come questo di Pearl Abyss.

Black Desert costa normalmente 9,99 euro come base, ma ci sono ovviamente pacchetti aggiuntivi da acquistare per arricchire l'esperienza di gioco o ottenere vari bonus in-game, equipaggiamenti e altro. Si tratta di un RPG online ad ambientazione fantasy che ha recentemente ottenuto anche un forte restyling grafico e che continua ad essere supportato con una notevole costanza dal team coreano.



Oltre al combattimento, Black Desert offre un'ampia serie di attività da portare avanti all'interno del vasto mondo online, dunque potrebbe essere un titolo adatto a diversi gusti e questa promozione con il titolo gratis lo rende particolarmente appetibile. L'offerta scade il 13 aprile alle ore 19:00.