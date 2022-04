Chrono Cross: Square Enix non ha in programma un nuovo gioco della serie, per ora

Tra poche ore Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition sarà disponibile su console e PC, segnando il ritorno dell'indimenticabile gioco di Square Enix, all'epoca SquareSoft, uscito originariamente nel lontano 1999. Non di rado queste operazioni nostalgiche sono un modo per tastare il terreno nell'ottica di rivitalizzare un brand, tuttavia al momento Square Enix sembrerebbe non aver alcun piano per un sequel o un nuovo gioco della serie.

In un'intervista pubblicata da Famitsu, un portavoce dell'azienda ha affermato che "non ci sono piani (per un sequel o un nuovo gioco) al momento, ma nessuno sa cosa riserva il futuro". Insomma, la classica risposta per non creare false aspettative, al tempo stesso senza chiudere le porte a possibili nuovi progetti.

Probabilmente molto dipenderà dalle vendite di Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition. Se soddisferanno le aspettative, allora Square Enix potrebbe effettivamente valutare l'idea di realizzare nuovi giochi della serie.

Vi ricordiamo che Chrono Cross: The Radical Dreamers Edition sarà disponibile da domani, giovedì 7 aprile, per PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per il momento la remaster ha ricevuto pareri contrastanti dalla critica internazionale.