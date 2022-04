Tomb Raider: il prossimo gioco è un remake del primo capitolo con Unreal Engine 5? Spunta un indizio

Pochi giorni fa Crystal Dynamics ha confermato di essere al lavoro su un nuovo gioco di Tomb Raider che verrà realizzato con l'ausilio dell'Unreal Engine 5, il motore grafico di Epic Games. A parte questo dettaglio, non sappiamo praticamente nulla della prossima avventura di Lara Croft, ma secondo una teoria che sta circolando in rete in queste ore, supportata da alcuni indizi, potrebbe trattarsi di un remake del primo capitolo della serie.

Come viene fatto notare su Reddit, a poche ore dall'annuncio di Crystal Dynamics il profilo Twitter ufficiale della serie si è rifatto il look, con una nuova immagine di profilo che ricorda gli artwork promozionali del primo capitolo. Non solo, anche il logo utilizzato ricorda quello dei primi giochi, suggerendo così un reboot o un remake.

Tomb Raider, la nuova immagine di profilo dell'account Twitter uffiicale della serie

Non solo, a rafforzare questa ipotesi c'è anche la famosa lista di giochi estrapolata dal database di GeForce Now, molti dei quali nel tempo sono stati confermati ufficialmente, in cui vengono menzionati anche "Tomb Raider Anniversary (2021)" e "Tomb Raider 25th Anniversary (2021)". Dunque non è da escludere a priori un remake del primo capitolo della serie con protagonista Lara Croft, se non addirittura un "remake del remake" qualora Crystal Dynamics decidesse di partire dalla base di Tomb Raider Anniversary del 2007.

Siamo nel reame delle speculazioni ovviamente, dunque per saperne di più non ci resta che attendere maggiori dettagli da parte di Square Enix. Tutto quello che sappiamo al momento è che Crystal Dynamics con il prossimo Tomb Raider punta a spingersi ai limiti del fotorealismo grazie all'Unreal Engine 5.