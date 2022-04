PlayStation: l'ex-capo Jack Tretton svela il migliore e peggiore momento degli E3 di Sony

Jack Tretton - ex-capo di PlayStation US - è stato intervistato da Axios e ha svelato quali sono stati i migliori e peggiori momenti dell'E3 di Sony, indicando l'annuncio di PS4 e le scuse per i problemi del PS Network del 2011.

L'annuncio di PS4 è stato uno dei momenti migliori di Sony, secondo Tretton, in quanto sono stati in grado di dare un duro colpo a Microsoft e a Xbox One. L'annuncio ha incluso il video "Istruzioni ufficiali per i giochi usati PlayStation", che si prendeva gioco delle politiche DRM di Microsoft. Queste vennero poi eliminate, prima dell'uscita, ma il danno era stato fatto. Inoltre, PS4 costava 100 dollari in meno rispetto a Xbox, il quale includeva obbligatoriamente il Kinect.

Jack Tretton e il logo di PlayStation

Per quanto riguarda i momenti negativi, invece, Tretton ha citato l'E3 2011, durante il quale ha dovuto scusarsi con il pubblico per i problemi del PlayStation Network, rimasto offline per 23 giorni a causa di un attacco hacking, che ha esposto i dati di 77 milioni di account. Sony ha infine offerto 30 giorni di PS Plus gratuito per scusarsi.

Inoltre, Tretton ha anche parlato dei progetti di Sony che, a suo modo di vedere, sono stati messi troppo facilmente in secondo piano, primo fra tutti PlayStation Vita, la quale ha venduto poco ed è quindi subito stata scartata. "C'erano certe tecnologie che ritenevo fossero di qualità, ma non hanno avuto il livello di supporto di cui avevano bisogno".

Ricordiamo che Tretton ha lasciato Sony nel 2014 ed è ora parte di un fondo che lavora con gli indie e mira ad acquisire uno studio indipendente.