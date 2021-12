Jack Tretton guida un'azienda che punta ad acquisire un produttore di videogiochi

Jack Tretton, ex presidente e CEO di Sony Computer Entertainment America, guida un'azienda che punta ad acquisire un produttore di videogiochi utilizzando un fondo da 225 milioni di dollari.

Tretton ha lasciato Sony nel 2014, dopo aver trascorso quasi vent'anni nell'azienda giapponese, per dedicarsi ad altri settori. Questa notizia, tuttavia, potrebbe implicare un suo ritorno nel mercato dei videogame.

L'attuale compagnia di Tretton, chiamata PowerUp Acqusition Corp., è una SPAC, ovverosia una realtà creata appositamente per effettuare acquisizioni. A guidarla insieme a lui c'è Bruce Hack, ex CEO di Vivendi Games nonché ex vicepresidente di Activision Bizzard.

Stando alla documentazione aziendale, PowerUp Acquisition Corp. punta come detto ad acquistare una società che si trovi all'interno del mercato videoludico, ma laddove ciò non dovesse rivelarsi possibile i piani potrebbero vertere su altri generi di acquisizione.

Per quanto riguarda Tretton, la sua storia in Sony è senza dubbio interessante: entrato a far parte dell'azienda nel 1995 e parte del team che ha creato la prima PlayStation, il dirigente ha avuto un ruolo nello sviluppo di tutte le console della casa giapponese.