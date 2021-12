Microsoft Flight Simulator: video celebra la community e i momenti più significativi del 2021

Per chiudere l'anno in bellezza, Asobo Studios ha pubblicato un video celebrativo di Microsoft Flight Simulator dove alcuni membri di spicco della community del simulatore di volo ripercorrono i momenti più significativi del 2021 e parlando delle loro aspettative per le novità in arrivo il prossimo anno.

Nel video partecipano alcuni dei content creator più dediti a Microsoft Flight Simulator, come ad esempio 757spy, BeMint, CaptArash e Simtom. Durante il filmato si parla di alcune delle esperienze più significative del 2021, tra cui ad esempio il lancio della versione Xbox Series X|S e gli eventi organizzati dalla community.

Per quanto riguarda le aspettative per il 2022 la maggior parte dei membri della community sembra d'accordo sul fatto che la novità più attesa sono gli elicotteri, così come il DLC Top Gun: Maverick, che sfortunatamente non è arrivato nel corso di quest'anno, così come l'aggiunta di ulteriori velivoli e aeroporti, tra cui ci sono anche quelli di Milano Malpensa e Cuneo Levaldigi.

Vi ricordiamo che Microsoft Flight Simulator è disponibile per Xbox Series X|S e PC. A ottobre è stata pubblicata la versione GOTY, disponibile gratuitamente per chi possiede già il gioco, e che include una serie di extra, tra cui 5 aerei.