Halo Infinite: giocatore vince 100 match tutti contro tutti di fila, l’impresa in un video

Il content creator australiano Remy "Mint Blitz" di recente è riuscito a vincere ben 100 match tutti contro tutti di fila nel multiplayer di Halo Infinite, documentando la sua impresa in un video, che potrete ammirare nel player qui sopra.

Mint Blitz è piuttosto conosciuto sia su YouTube che su Twitch per le sue giocate creative e solitamente fuori dagli schemi. E a quanto pare ora anche per un'ottima mira, riflessi eccezionali e una conoscenza praticamente perfetta di armi e mappe, altrimenti non si spiegherebbero di certo queste cento vittorie di fila.

Nel video possiamo vedere alcune delle giocate migliori di Mint Blitz, nel mentre il content creator discute di come ha raggiunto un risultato simile, dello stato attuale del multiplayer di Halo Infinite, delle mappe e offrendo alcuni interessanti suggerimenti su come usare in modo efficace alcune delle armi attualmente snobbate nel meta, come ad esempio il Repulsor, un'arma che spinge all'indietro i nemici, che il giocatore ha sfruttato per conseguire parecchi uccisioni ambientali.

In totale Mint Blitz è riuscito a vincere "105, 106" match di fila, se non consideriamo nel mezzo una sfortunata partita dove il gioco si è bloccato del tutto proprio sul più bello.

Rimanendo in tema del multiplayer di Halo Infinite, secondo un leak, in futuro potrebbe arrivare una modalità multiteam, ovvero con match caratterizzati dalla presenza di più di due squadre in campo.