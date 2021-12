I migliori giochi del 2021 per Jason Schreier: ecco la sua Top 10, li avete giocati tutti?

Jason Schreier, noto giornalista e insider dell'industra videoludica, ha svelato tramite la newsletter di Bloomberg i (suoi) giochi migliori del 2021. Vediamo tutti i dettagli su quanto svelato. Prima di tutto, ecco la lista dei giochi migliori del 2021 secondo Jason Schreier, in ordine alfabetico: Bravely Default 2

Deathloop

The Forgotten City

The Great Ace Attorney Chronicles

The House in Fata Morgana

Metroid Dread

Outer Wilds: Echoes of the Eye

Overboard!

Psychonauts 2

Tales of Arise Ecco ora le parole di Schreier per ogni gioco da lui scelto.

Bravely Default 2 Bravely Default 2 Schreier scrive: "Nel 1990, un gioco giapponese chiamato Final Fantasy III introdusse quello che fu chiamato il sistema "job": invece di essere assegnato ad un archetipo, come molti giochi prima di esso (incluso Dungeons & Dragons), ogni personaggio poteva cambiare classe al volo. Si poteva passare da un lavoro all'altro, come White Mage e Knight, quando si voleva, personalizzando i personaggi in un modo che non era mai stato possibile prima. La formula è apparsa in molti, molti giochi successivi di Square Enix Holdings Co. Ha ottenuto molti miglioramenti nel corso degli anni, ma fondamentalmente, è ciò che rende un gioco come Bravely Default 2 così buono. Anche la musica da urlo, una storia divertente e un solido sistema di combattimento non fanno male."

Deathloop Deathloop Schreier scrive: "I loop temporali sono stati un grande tema nei videogiochi di quest'anno. È una coincidenza (dato che quasi tutti i giochi di quest'anno sono entrati in sviluppo ben prima della pandemia) ma anche un tema appropriato per il 2021, un anno in cui tutto continua a ripetersi. Deathloop, l'ultimo gioco dei geni del design di Arkane Studios, ti manda su un'isola dove tutti vivono lo stesso giorno più e più volte. Il vostro compito, nei panni dell'esperto di sicurezza Colt Vahn, è quello di rompere il loop sconfiggendo otto delle persone che lo hanno creato. Per fare questo è necessario scoprire le stranezze e i misteri di ogni personaggio in modo da poterli manipolare per farli trovare nel posto perfetto per essere uccisi. È un concetto intelligente che non ha nulla a che fare con qualsiasi cosa a cui ho giocato prima. Un grande consiglio: spegnete tutti gli indicatori di ricerca. Con loro accesi, è un gioco molto diverso (e molto peggiore)."

The Forgotten City The Forgotten City Schreier scrive: "Un'antica città romana vive sotto una strana maledizione: Se una persona commette un peccato, tutti muoiono. Si gioca nei panni di un esploratore moderno che rimane bloccato in un loop temporale all'interno di questa città. Per fuggire, devi capire chi continua a commettere peccati e perché, andando in giro a parlare con i residenti della città e risolvendo i loro problemi. The Forgotten City è iniziato come una mod creata dai fan dell'iconico gioco Skyrim, ma è molto di più."

The Great Ace Attorney Chronicles The Great Ace Attorney Chronicles Schreier scrive: "Sono stato a lungo ossessionato dalla serie Ace Attorney, una serie di giochi ricchi di testo in cui si gioca come un avvocato difensore che deve far assolvere clienti innocenti. Quest'ultimo gioco nella serie, The Great Ace Attorney Chronicles, è una duologia ambientata nella Gran Bretagna e nel Giappone del XIX secolo. La storia inizia con il botto - sei uno studente di legge incastrato per omicidio - e da lì diventa sempre più selvaggia, portando alla fine allo svelamento di una cospirazione mondiale."

The House in Fata Morgana The House in Fata Morgana Schreier scrive: "Nel brillante e inquietante gioco The House in Fata Morgana non si fa davvero nulla, a parte leggere. Chiamarlo gioco potrebbe essere una forzatura. Questa è una visual novel, ambientata in un unico palazzo attraverso secoli di amore, perdita, tradimento e dolore. Inizia con tre storie apparentemente non correlate - sulla gelosia di una sorella, un uomo pazzo e un avido imprenditore - e poi le lega tutte insieme con un finale che può essere descritto solo come epico. Questo non è il tuo tipico gioco, ma se ti piace la letteratura, vale la pena dargli un'occhiata."

Metroid Dread Metroid Dread Schreier scrive: "La prima nuova storia single-player di Metroid in 11 anni è stata realizzata in grande stile. Gli sviluppatori dello studio spagnolo MercurySteam fanno un ottimo lavoro nel catturare ciò che rende grande Metroid: quella sensazione di vasta esplorazione, l'incombente senso di pericolo e, naturalmente, meccaniche di gioco così fluide che si vuole solo continuare a giocare."

Outer Wilds: Echoes of the Eye Outer Wilds Schreier scrive: "Outer Wilds, uscito nel 2019, è uno dei migliori videogiochi mai realizzati: un tour archeologico attraverso un sistema solare pieno di misteri, puzzle e alieni morti. L'espansione di quest'anno, Echoes of the Eye, ti porta in una nuova bellissima e sconcertante area chiamata Stranger e ti introduce ai suoi ex abitanti. Al di fuori di alcune sezioni frustranti (l'horror non si mescola bene con l'esplorazione), è bello quanto il suo predecessore."

Overboard! Overboard! Schreier scrive: "Siamo nel 1935. Sei su una nave da crociera che va dall'Europa a New York. E qualcuno è stato assassinato! Ma ecco il colpo di scena: sei stato tu. In questo brillante gioco do Inkle, creatori dell'altrettanto brillante 80 Days, ti sono date meno di otto ore per scappare dal macabro crimine. Vagherai per la nave, parlerai con gli altri passeggeri e cercherai di capire come "provare" la tua innocenza - o incastrare qualcun altro. Se non ce la fai, puoi ricominciare la giornata da capo e riprovare, con le nuove informazioni ottenute sulla posizione degli altri passeggeri e su ciò che potrebbero sapere. Creare ed eseguire un piano meticoloso è un'emozione come poche altre."

Psychonauts 2 Psychonauts 2 Schreier scrive: "I platform, genere di videogioco nato con Donkey Kong e Super Mario Bros. negli anni '80, rimangono deliziosi oggi come lo erano 40 anni fa. Psychonauts 2 è l'esempio perfetto. Nei panni di Razputin, un acrobata psichico con il potere di infiltrarsi nella mente delle persone, si parte per una serie di missioni con il resto degli Psychonauts, una sorta di agenzia di spionaggio psichico. Con livelli creativi e la scrittura esilarante del designer Tim Schafer e della sua squadra, questo gioco è gioia pura."