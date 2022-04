Steam: sconti sui giochi PlayStation per PC ad aprile 2022, fino al 75%

Sony e Valve hanno dato il via a una serie di sconti Steam dedicati ai giochi PC di PlayStation, con offerte che arrivano fino al 75%. Le promozioni sono disponibili fino al 17 aprile 2022.

Horizon Zero Dawn Complete Edition - 24.99€ (-50%)

Days Gone - 24.99€ (-50%)

Predator Hunting Grounds - 15.99€ (-60%)

Helldivers Dive Harder Edition - 4.99€ (-75%)

A questi, si sommano tutta una serie di sconti al 60% su pacchetti aggiuntivi per Predator Hunting Gorunds, come il Cleopatra Pack, il Dutch '87 Pack, il Dutch 2025 Pack e l'Isabelle Pack. Tutti costano 2.79€. Infine, vi sono offerte al 75% sui pacchetti di Helldivers, che includono svariati DLC per oggetti di equipaggiamento, al prezzo speciale di 0.74€.

Potete trovare voi stessi tutte le offerte a questo indirizzo di Steam.

Kratos, Atreus, Mimir e il Serpente del Mondo di God of War

Come potete notare, God of War non è disponibile in sconto su Steam, almeno per il momento. In quanto gioco PlayStation più recente, nella sua versione PC perlomeno, supponiamo che fossero in molti a sperare che fosse reso disponibile tra le offerte. Ricordiamo anche che Sony deve pubblicare, nel corso del 2022, Uncharted Raccolta L'Eredità dei Ladri su PC, già disponibile su PS5.

Infine, vi segnaliamo che sono anche disponibili sconti su Steam e Humble Bundle in occasione delle premiazioni dei BAFTA 2022 videoludici (ecco tutti i vincitori).