Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: update 1.03 migliora l'uso della CPU e non solo

Square Enix e Team Ninja hanno pubblicato un nuovo aggiornamento per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il soulslike da poco pubblicato su PC, PlayStation e Xbox. Parliamo dell'update 1.03 che si occupa di risolvere alcuni problemi, come l'uso eccesso della CPU, e di inserire alcune ottimizzazioni. Vediamo la patch note completa.

Risolto il problema dell'utilizzo eccessivo della CPU

Risolto il problema "out-of-memory"

Risolto un exploit che avrebbe causato un crash dei server in specifiche circostanze

Risolti alcuni problema con le texture

Vari miglioramenti all'intelligenza artificiale

Aggiunge correzioni e cambiamenti all'interfaccia utente

La speranza è che, con questo nuovo aggiornamento di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco riesca a migliorare a livello visivo e, soprattutto, che le prestazioni - almeno sulle console più recenti e sui PC di fascia alta - siano più vicine ai 60 FPS.

Una delle protagoniste di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin

Per il momento, la più recente analisi tecnica realizzata per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è di Digital Foundry, la quale critica enormemente il gioco di Square Enix, che in alcuni casi sembra addirittura un titolo di PS3/Xbox 360, con texture di PS2.