Stranger of Paradise Final Fantasy Origin: video analisi di Digital Foundry critica l'opera

Digital Foundry ha analizzato in video Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, il gioco di Square Enix e Team Ninja. Secondo quanto indicato, si tratta di un buon gioco, ma piagato da molti problemi tecnici.

Digital Foundry afferma che la tecnologia sulla quale si basa Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è chiaramente datata, con reminiscenze dell'epoca pS3 e Xbox 360. Al tempo stesso, però, i giochi pretendono grandi sforzi dalle console moderne e questo impedisce il raggiungimento dei 60 FPS.

Viene detto che su PS5 e Xbox Series X, i dettagli dei modelli di Stranger of Paradise Final Fantasy Origin sono elevati e che vi è un livello di densità geometrica "decente", soprattutto negli ambienti interni. I dettagli delle texture, però, non sono allo stesso livello. Anche il "bizzarro" sistema di illuminazione non aiuta.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin arriva a 4K su PS5 e Xbox Series X, mentre su Xbox Series S mira a 1080p. La qualità dell'immagine, però, è bassa. Non c'è inoltre il temporal anti-aliasing. Viene detto che l'effetto finale è nettamente peggiore su Xbox Series S, dove sembra veramente un gioco di generazione PS3 e Xbox 360, con alcune texture che sembrano provenire da PS2.

Viene poi detto che, su PS5, Stranger of Paradise Final Fantasy Origin ha un'ottima ambient occlusion, mentre su Xbox Series X|S è completamente assente. Questo lo rende molto "piatto e semplice".

Anche le prestazioni sono un problema per Stranger of Paradise Final Fantasy Origin. I 60 FPS sono un miraggio e spesso si scende intorno ai 50 FPS. Per ottenere i 60 FPS si deve usare la versione PS4 Pro del gioco su PS5 in modalità prestazioni, ma accettando di giocare a 720p. Su Xbox Series S, il frame rate viaggia tra i 20 e i 60 FPS.

Stranger of Paradise Final Fantasy Origin viene definito come "un gioco tecnicamente sconcertante", anche se il gioco in sé e per sé è interessante e Digital Foundry si è divertita giocandolo.

