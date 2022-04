Activision Blizzard: contratti a tempo pieno per 1.100 QA Tester e aumento salariale

Activision Blizzard ha annunciato che tutti i quasi 1.100 QA Tester che lavorano nei suoi studi in Nord America con contratti temporanei diventeranno dipendenti a tempo pieno, con tutti i benefit del caso e un aumento salariale.

A partire dal 1° luglio dunque tutti i QA Tester avranno un contratto a tempo pieno, mentre dal 17 aprile verrà aumentata la retribuzione oraria minima a 20 dollari l'ora. Di conseguenza l'organico di dipendenti assunti a tempo pieno aumenterà del 25%, stando a quanto annunciato da Activision Blizzard.

Stando a Bloomberg, tuttavia la compagnia non aumenterà gli stipendi dei QA Tester di Raven che si stanno organizzando per creare un sindacato interno, menzionando "obblighi legali ai sensi della legge nazionale sui rapporti di lavoro". La conversione dello staff temporaneo a tempo pieno era una delle richieste mosse dai dipendenti di Raven lo scorso dicembre.

Activision Blizzard

"In Activision Blizzard, stiamo portando più contenuti che mai ai giocatori dei nostri franchise. Di conseguenza, stiamo perfezionando il modo in cui i nostri team lavorano insieme per sviluppare i nostri giochi e offrire le migliori esperienze possibili ai nostri giocatori. Abbiamo piani ambiziosi per il futuro e i membri del nostro team Quality Assurance (QA) sono una parte fondamentale dei nostri sforzi di sviluppo", recita il comunicato diramato da Activision Blizzard.

"Pertanto, oggi abbiamo annunciato la conversione di tutti i membri del team QA temporanei e contingenti con sede negli Stati Uniti presso Activision Publishing e Blizzard - quasi 1.100 persone in totale - in dipendenti a tempo pieno permanenti a partire dal 1 luglio. Inoltre, stiamo aumentando il minimo tariffa oraria per questi membri del team a $ 20/ora o più in vigore dal 17 aprile. Anche questi dipendenti potranno partecipare al piano bonus dell'azienda e avranno accesso a tutti i vantaggi dell'azienda."

"Questo cambiamento segue un processo iniziato lo scorso anno in AP e Blizzard di convertire i dipendenti temporanei e contingenti, di cui 500 negli studi di AP, in dipendenti a tempo pieno permanenti."

Nei giorni scorsi Activision Blizzard è tornata parzialmente sui suoi passi per quanto riguarda la rimozione dell'obbligo vaccinale all'interno dei suoi uffici.