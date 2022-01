Activision Blizzard: i QA tester di Call of Duty Warzone formano un sindacato

Dopo settimane di sciopero ininterrotto, i QA tester di Raven Software, lo studio di Call of Duty: Warzone, hanno formato un sindacato, il Game Workers Alliance, il primo in assoluto nella storia dell'industria videoludica statunitense.

Come riportato nei giorni scorsi, i lavoratori di Activision Blizzard stanno scioperando a oltranza da diverse settimane, dopo il licenziamento di 12 QA tester di Call of Duty: Warzone.

Il Game Workers Alliance è stato creato con il supporto della Communication Workers of America (CWA), la più grande associazione sindacale degli USA, ed è formato al momento da 34 QA Tester di Raven Software, che ora chiedono di essere riconosciuti ufficialmente da Activision Blizzard.

"Oggi sono orgogliosa di unirmi alla maggioranza dei miei colleghi per creare il nostro sindacato, la Game Workers Alliance", afferma Becka Aigner, tester di Raven Software, in un comunicato ufficiale pubblicato sul sito della CWA. "Nell'industria dei videogiochi, in particolare in Raven QA, le persone sono appassionate del proprio lavoro e dei contenuti che creano. Vogliamo assicurarci che la passione di questi lavori venga riflessa correttamente sul luogo di lavoro e nei contenuti che realizzano. Il nostro sindacato permette alle nostri voci collettive di essere ascoltate dalla leadership."

Activision Blizzard

Con l'aiuto della CWA, l'obiettivo della Game Wokers Alliance è quello di "assicurare un luogo di lavoro dove tutti possano prosperare e stabilire un nuovo standard per i lavoratori di tutto il settore" e che i dipendenti non siano costretti al crunch. Inoltre il sindacato vuole garantire che la leadership "comunichi apertamente e di frequente qualsiasi decisione influenzi la vita lavorativa dei dipendenti" e che i QA tester ricevano compensi adeguati e opportunità di sviluppo professionale.

"Chiediamo che Raven Software e la leadership di Activision Blizzard riconoscano volontariamente il nostro sindacato e rispettino il nostro diritto di organizzarci senza ritorsioni o interferenze", afferma il comunicato della Game Workers Alliance. "Vogliamo lavorare insieme alla leadership per creare un ambiente di lavoro sano e prospero per tutte le persone, per sviluppare prodotti di successo e sostenibili e supportare il divertimento dei nostri giocatori."