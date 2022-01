Sea of Stars: video svela i Punti di Salvataggio, per i veri nostalgici dei JRPG

Sabotage Studio ha condiviso tramite YouTube un nuovo trailer di Sea of Stars, gioco di ruolo in stile giapponese. Il filmato è dedicato ai Punti di Salvataggio, che prendono la forma di un libro. Potete vedere il video qui sopra.

Come spiega Sabotage Studio, all'interno di Sea of Stars ci saranno i salvataggi automatici, uno dei vari accorgimenti per rendere più accessibile il gioco. Al tempo stesso, però, l'avventura non vuole rinunciare a quel retrogusto da gioco di ruolo classico, quindi non manca di inserire dei Punti di Salvataggio manuali.

Il video ci permette di vedere l'attivazione del Punto di Salvataggio di Sea of Stars in molteplici aree del mondo di gioco. Il video è quindi anche un'ottima scusa per ammirare lo stile grafico e le diverse ambientazioni che potremo esplorare. Possiamo ad esempio vedere grotte, spiagge tropicali, templi oscuri pieni di cristalli, città e non solo.

Sea of Stars proporrà un sistema di combattimento a turni, con una meccanica di sincronizzazione: premendo il tasto a ritmo con gli attacchi, il danno inflitto aumenta e quello ricevuto diminuisce. Si potrà esplorare in molti modi il mondo di gioco, nuotando, scalando, saltando e arrampicandosi sulle sporgenze, così da rendere sempre dinamica l'avventura. Il gioco è anche pensato per evitare il grinding e impedire il sopraggiungere della noia. Non mancano poi molteplici attività secondarie, come la cucina, la pesca, la navigazione e non solo.

Se vi interessa il gameplay, potete vedere un trailer di gameplay che svela gli attacchi combinati di Sea of Stars.