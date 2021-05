Sea of Stars: trailer di gameplay del GDR a turni svela gli attacchi combinati

Sea of Stars, successore spirituale e prequel di The Messenger, si mostra oggi in un nuovo trailer di gameplay pensato per mostrare gli attacchi combinati. Precisamente ci viene mostrato il Soonrang, un attacco magico in stile boomerang.

Il trailer di Sea of Stars ci mostra che due personaggi possono combinare le proprie abilità magiche per creare un colpo che fonde il potere del sole e quello della luna crescente. Il Soonrang colpisce quindi i nemici e poi torna verso uno dei personaggi che lo fa rimbalzare contro gli avversari per un totale di 14 colpi. Il video si conclude con l'eliminazione di tutti i nemici e la celebrazione del party, in perfetto stile GDR a turni.

Sea of Stars

Ovviamente, il trailer di Sea of Stars non è pensato solo per mostrarci la potenza dell'attacco, ma anche per permetterci di ammirare la grafica di gioco. L'opera di Sabotage Studio è descritta come "un prequel ambientato nell'universo di The Messenger, racconta la storia di due figli del solstizio che combinano il potere del sole e della luna per eseguire la magia dell'eclisse, l'unica forza capacità di respingere le mostruose creazione di un malvagio alchimista noto come The Fleshmancer". Sea of Stars includerà musica creata da Yasunori Mitsuda, compositore di Chrono Trigger.

Se siete fan degli indie, non dovete perdervi il nostro speciale: Top 5 Indie, i cinque migliori Indie di maggio 2021.