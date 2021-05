GTA 5 e GTA Online hanno guadagnato quasi un miliardo di dollari nell'ultimo anno

Dopo molti anni di successo, ci si potrebbe aspettare che GTA 5 perda ritmo e che il pubblico si sposti su altri prodotti. Be', non è così. Sette anni dopo l'uscita (della prima versione), il gioco di Rockstar Games è ancora in cima alle classifiche di vendita. Sappiamo che GTA 5 ha superato i 145 milioni di copie. Quanto precisamente ha guadagnato GTA 5 (e GTA Online) nell'ultimo anno? Quasi un miliardo di dollari.

Precisamente, secondo la documentazione di Take-Two, il franchise di GTA ha generato 29.2% dei guadagni totali dell'anno, ovvero 984.9 milioni di dollari. Ovviamente la quasi totalità di questi guadagni sono dovuti a GTA 5 e alla sua componente Online. Per darvi un punto di paragone, vi ricordiamo che il franchise di Call of Duty ha guadagnato 3 miliardi nell'ultimo anno, ma con il supporto di due free to play e un gioco premium.

GTA 5 continua ad avere successo

GTA 5 e GTA Online hanno visto un incremento del guadagno di 267.4 milioni di dollari nel corso della pandemia, grazie alla maggior richiesta del pubblico e all'arrivo di nuovo contenuto. Non dimentichiamoci inoltre che a breve il gioco arriverà su PS5 e Xbox Series X|S: ecco la data di uscita.

Il CEO di Take-Two, Stauss Zelnick, si aspetta comunque che i guadagni del gioco comincino a rallentare nel prossimo futuro.