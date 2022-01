Pokémon: nuovo gioco principale e altri spin-off in arrivo nell'anno fiscale 2022, per un leak

A breve avremo modo di mettere le mani su Leggende Pokémon Arcues, ma pare che non sarà l'unico gioco della saga di Game Freak che sarà pubblicato in tempi brevi. Secondo quanto indicato da un leak, durante l'anno fiscale 2022 sarà pubblicato anche un altro gioco principale della serie di Pokèmon, con l'aggiunta di giochi spin-off.

La fonte di questo rumor è Samus Hunter, che ha condiviso le informazioni il 3 gennaio 2022. Il tutto è passato in sordina, ma ora torna a essere interessante in quanto parte del suo leak si è rivelato vero: Samus Hunter aveva affermato che sarebbe stato proposto un evento a tema Leggende Pokémon Arceus per Tetris 99; il tutto è poi stato effettivamente confermato ufficialmente.

Hunter spiega che durante l'anno fiscale 2022 sarà pubblicato un altro capitolo principale della serie, ovvero qualcosa a livello di Leggende Pokémon Arceus e Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Non è chiaro di cosa si tratti, se un remake o se un gioco dedicato a una nuova generazione di creature, ma secondo il leak dovrebbe essere annunciato a giugno, tramite un trailer. Alcuni mesi prima potrebbe essere pubblicato anche un teaser. Secondo Hunter, non si tratta di un nuovo gioco in stile Let's Go: è più probabile una nuova generazione, a suo dire.

The Pokémon Company, però, dovrebbe avere in programma anche altro. Si parla infatti di nuovi spin-off per mobile e console. Samus Hunter specula che potrebbe essere qualcosa di legato a Detective Pikachu, ma si tratta solo di un suo ragionamento, non di un leak.

Infine, Hunter afferma che ci saranno aggiornamenti per i recente capitoli della saga, come Leggende Pokémon Arceus, di cui potete scoprire tutti i dettagli qui.

Come sempre, ricordiamo che si tratta di rumor e, anche se Samus Hunter pare affidabile, non possiamo considerare quanto da lui indicato come confermato o ufficiale. Non dobbiamo far altro se non attendere conferme o smentite da Nintendo.