Pokémon: ora potete divorare a morsi la coda di Pikachu e la pancia di Snorlax

Il Pokémon Cafe ha ampliato il proprio menù e vi propone ora due nuovi piatti creati a partire dalla coda di Pikachu e dalla pancia di Snorlax. Si tratta rispettivamente di un sandwich e un pancake con cioccolato.

Precisamente, il ristorante giapponese chiama il piatto a tema topo giallo "sandwich con morbido e soffice pane a forma di coda di Pikachu". Il costo è 1.738 Yen, ovvero circa 12.90 euro. Il tutto è servito con due piatti. In uno è presente il pane, a forma di coda di Pikachu. Nel secondo sono disponibili gli ingredienti che possiamo inserire nel pane. A questo si somma però anche un piatto per bambini, un hamburger con della pasta a forma di Pikachu, con anche dei fogli da colorare.

Le proposte del Pokémon Cafe

Infine, il dolce a tema Snorlax viene chiamato "pancake con salsa al cioccolato di Snorlax che blocca il passaggio". Il riferimento è ovviamente ai giochi di Pokémon, nei quali Snolax è solito bloccare la via in certi punti, fino a quando non si è in grado di svegliarlo e combatterlo (e catturarlo, possibilmente). In questo caso, il costo è 1.958 Yen, ovvero circa 14.53€.

Diteci, andreste al Pokémon Cafe se ne aveste la possibilità?

