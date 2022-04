Pokémon, fan stampa Charmander in 3D e lo porta in campeggio vestendosi da Rosso

L'utente Twitter @kagerou_honey, un grande appassionato di Pokèmon, ha deciso che non poteva più vivere senza un suo Charmander e ne ha stampato uno in 3D a dimensioni originali, portandolo con sé in campeggio. Non solo, perché per l'occasione si è vestito da Rosso, o quanto meno da allenatore, mettendosi in posa con il suo Pokémon.

Sarà stato Charmander ad accendere il fuoco forte dei suoi 60 cm di altezza (gli stessi indicati nel suo profilo ufficiale Pokédex)? Uno dei tocchi più belli della scultura è la coda, rialzata di 70cm dal suolo e con una fiammella nella parte terminale, realizzata usando della resina semi trasparente e mettendoci dentro dei LED. Sì, avete capito bene: s'illumina davvero.

Coincidenza vuole che il Charmander di @kagerou_honey pesi 8,7Kg, ossia solo 200g in più dell'originale. @kagerou_honey ha mostrato anche alcune fasi della lavorazione della scultura.

Naturalmente le reazioni della rete sono state molto positive, con molti che hanno fatto i complimenti a @kagerou_honey per l'ottimo lavoro realizzato. Chi non vorrebbe un Pokémon così dentro casa?