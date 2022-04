Mario + Rabbids Sparks of Hope: uscita prevista entro la fine del 2022 per un rumor

Mario + Rabbids Sparks of Hope, gioco esclusivo per Nintendo Switch in sviluppo presso Ubisoft Milan, sarà pubblicato entro la fine del 2022, secondo un nuovo rumor. Si tratta ovviamente di un'informazione non ufficiale.

Il tutto è stato rivelato da Nate the Hate, in un recente podcast. Secondo il leaker, Mario + Rabbids Sparks of Hope non sarà rimandato al 2023, a differenza di quanto precedentemente da lui riportato, e sarà pubblicato durante il periodo di fine autunno / inizio inverno del 2022. Sappiamo che Ubisoft ha pianificato la pubblicazione del gioco durante l'attuale anno fiscale, ovvero entro la fine di marzo 2023. Le informazioni del leaker però riducono la finestra temporale.

Un'area di Mario + Rabbids Sparks of Hope

Nate the Hate, in passato, si è alle volte dimostrato affidabile, ma parliamo sempre di un rumor. Nintendo non ha ancora svelato la data di uscita ufficiale di Mario + Rabbids Sparks of Hope.

Infine, vi segnaliamo la nostra anteprima di Mario + Rabbids Sparks of Hope, nella quale vi abbiamo spiegato che "Abbiamo ovviamente aspettative molto elevate per Mario + Rabbids: Sparks of Hope. Il talento di Ubisoft Milan è già stato ampiamente dimostrato dal primo capitolo, e un seguito più ambizioso - con un'ambientazione capace di offrire più libertà d'azione ai designer del team italiano - non può che farci ben sperare considerando le solide basi su cui il progetto poggia. Ci sono ancora molti dettagli da scoprire però, e trovare la quadra perfetta in uno strategico a turni non è mai facile, anche per un team che è già stato in grado di fare centro. Non resta che aspettare e avere fiducia."