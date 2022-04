Dragon Ball Xenoverse 2: trailer annuncia Goku Ultra Istinto "Sign"

Bandai Namco e gli sviluppatori di Dimps hanno annunciato l'arrivo di un nuovo lottatore per Dragon Ball Xenoverse 2. Si tratta di Goku Ultra Istinto "Sign" che si unirà al già vastissimo roster di combattenti del picchiaduro con l'Awakened Warrior Pack, in uscita durante il corso dell'estate 2022. Per l'occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che presenta le abilità di questa forma alternativa di Goku che potrete visualizzare nel player qui sopra.

Nonostante siano passati già diversi anni dal lancio di Dragon Ball Xenoverse 2, dunque Bandai Namco continua a supportare il picchiaduro con nuovi contenuti a pagamento. In particolare l'Awakened Warrior Pack includerà personaggi e contenuti scelti dai giocatori di Dragon Ball Xenoverse 2 tramite il Conton City Vote. In pratica, la scelta di aggiungere questa nuova versione di Goku riflette le preferenze della community.

Goku Ultra Istinto Sign non sarà l'unica novità del prossimo DLC dunque, con gli altri lottatori in arrivo nel picchiaduro di Dimps che verranno annunciati nelle prossime settimane assieme ai dettagli su prezzo e data di uscita.

Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile per PS4, Xbox One, PC, Google Stadia e Nintendo Switch.

Di recente anche Dragon Ball FighterZ ha ampliato il suo roster di lottatori, dando il benvenuto a una nuova versione dell'Androide 21.