MultiVersus: video leak mostra il gameplay del picchiaduro in stile Smash Bros

Oggi, tramite Neogaf, è stato condiviso un video leak di gameplay legato a MultiVersus, il gioco picchiaduro di Warner Bros ispirato a Smash Bros di Nintendo. Il video, che potete trovare nel link poco sotto, ci mostra vari combattimenti con alcuni dei personaggi presenti nel gioco. Varie parti del video, però, sono censurate.

Il video leak di MultiVersus, della durata di poco meno di cinque minuti, ci permette di vedere prima di tutto uno scontro tra Jake di Adventure Time e Harley Quinn, super cattiva del mondo DC. I personaggi non hanno il loro aspetto classico e, come è possibile vedere in uno sconto successivo, dispongono di più costumi. Vediamo infatti Harley Quinn in un secondo combattimento, nel quale indossa la sua tenuta rossa e nera più nota.

Il logo di Multiversus

Proseguendo nel filmato, vediamo anche uno scontro tra Wonder Woman e Garnet da Steven Universe. Il terzo scontro è tra Batman e Harley Quinn. Abbiamo poi uno scontro tra Batman e quello che sembra essere un personaggio originale del gioco. Infine, troviamo un Velma contro Velma, da Scooby Doo.

Lo stile del gioco è molto (molto) simile a quello di Smash Bros, con arene semplici, scontri rapidi, un focus sul gioco aereo e sul recupero dopo gli attacchi. Il video è ampiamente censurato, quindi non possiamo capire dettagli sul funzionamento del gioco e su altre opzioni originali. Ovviamente, come sempre, ricordiamo che - trattandosi di un leak - non possiamo sapere se quanto mostrato sia una versione recente del gioco o una vecchia in via di sviluppo, che non è quindi minimamente rappresentativa della versione finale.

Non ci resta altro da fare se non attendere un reveal ufficiale per MultiVersus. Diteci, per ora cosa ne pensate? Potete trovare l'annuncio ufficiale del gioco nella nostra notizia dedicata.