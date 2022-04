Hello Neighbor 2 ha una data di uscita, pre-order e beta disponibile

tinyBuild ha annunciato la data di uscita di Hello Neighbor 2. Lo stealth con elementi horror sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (via Steam ed Epic Games Store) a partire dal 6 dicembre 2022. Al lancio inoltre sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass. Da alcune ore inoltre sono aperti i pre-order del gioco per tutte le piattaforme, cosa che darà l'accesso immediato alla closed beta.

Al momento è possibile pre-ordinare Hello Neighbor 2 al prezzo di 39,99 euro per la versione standard per console, a 31,99 euro su Epic Games Store e a 33,99 euro su Steam. Questa versione garantisce l'accesso immediato alla closed beta che permette di provare una sezione scollegata dal gioco completo, dunque senza spoiler di sorta.

C'è inoltre anche la Deluxe Edition al prezzo di 59,99 euro per console, 47,99 euro su Epic Games Store e 49,99 euro su Steam che permette di accedere al gioco con 5 giorni di anticipo rispetto la data di uscita e include un bundle con 3 DLC: Hello-copter, Late Fees e Back to School che saranno disponibili dal day-one. Con l'apertura dei preordini, tinyBuild ha pubblicato un nuovo trailer di Hello Neighbor 2 che potrete visualizzare di seguito.

Hello Neighbor 2 è uno stealth con elementi horror in cui i giocatori devono scoprire i segreti di un uomo inquietante, semplicemente soprannominato il "Vicino", esplorando la sua abitazione senza farsi scoprire. Quest'ultimo, tuttavia, è controllato da un'IA in grado di apprendere dalle azioni del giocatore, quindi più tempo passa, più diventerà pericoloso, alzando di conseguenza il livello di sfida.

In questo sequel vestiremo i panni di Quentin, un giornalista che sta indagando su una serie di casi di bambini scomparsi a Raven Books. La novità più interessante di Hello Neighbor 2 è la sua struttura open world. Non solo dovremo vedercela con l'inquietante Vicino, ma anche con altri bizzarri personaggi della città che nascondono dei segreti che potrebbero fare luce sul caso a cui sta lavorando Quentin e che dovremo scoprire intrufolandoci nelle loro abitazioni, aumentando così la varietà di situazioni offerta dal gioco.