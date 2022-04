Elden Ring: quanti metri è alto l'Albero Madre? Più del monte Everest

Elden Ring è interamente legato all'Albero Madre, il gigantesco albero dorato che troneggia al centro dell'Interregno e che è sempre visibile da ogni luogo nel quale ci si trova. L'albero è per certo enorme, ma quanti metri è alto per l'esattezza? Zullie the Witch afferma che è anche più alto del Monte Everest, ovvero oltre 4.400 metri.

In un video dedicato, che potete vedere qui sotto, Zullie afferma di aver preso in analisi diversi modi per calcolare l'altezza dell'albero. La scelta finale è stata per la versione dell'albero che possiamo vedere a Leyndell. Fatti i dovuti calcoli, l'Albero madre è alto 4.452 metri.

Per darvi un punto di confronto, l'edificio più alto costruito dagli esseri umani è il Burj Khalifa a Dubai, che misura la modesta cifra di 828 metri. Il Monte Everest misura invece 4.200 metri, se calcolato dalla sua base nell'Himalaya. Questo significa che, mettendo l'albero a fianco del monte sulla sua base, l'Albero Madre di Elden Ring sarebbe più alto di circa 200 metri. Se invece mettessimo l'Albero Madre sul lato tibetano, il monte sarebbe alto 700 metri in più circa, visto che misura 5.200 metri.

Lasciando perdere questi confronti, una cosa è certa: l'Albero Madre di Elden Ring è enorme e man mano che ci avviciniamo ad esso ci rendiamo sempre più conto della sua grandezza.

L'uso dell'Albero Madre è fortemente legato al suo essere parte di un mondo aperto: a questo riguardo, vi lasciamo al nostro articolo; Elden Ring: come FromSoftware ha riscritto gli open world.